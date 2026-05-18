Asili e scuole dell’infanzia | l’Italia raggiunge il 93% di frequenza in Europa la media tocca il 95% I dati
In Italia, la percentuale di bambini iscritti a asili e scuole dell’infanzia si attesta al 93%, mentre in Europa la media si ferma al 95%. Questi dati mostrano che il nostro paese si avvicina alle percentuali più alte registrate nel continente, anche se non le raggiunge ancora. La presenza di programmi di educazione precoce rappresenta un elemento importante per lo sviluppo dei bambini e la conciliazione tra lavoro e famiglia. La situazione varia tra le diverse regioni e le realtà locali.
L'educazione dei più piccoli compie passi da gigante nel nostro continente, delineando un futuro promettente per le nuove generazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La spesa per la difesa è il requisito per la #democrazia. Così poi con le armi distruggiamo asili, scuole, ospedali.. #Crosetto quello bravo della compagnia #fratellidicrozza x.com
Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia la pulizia è una priorità. Bambine e bambini trascorrono ore in questi spazi, a contatto con superfici, giochi e ambienti condivisi. Garantire igiene e sanificazione adeguate significa tutelare persone che meritano la - Facebook facebook
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