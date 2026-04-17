Bambini dimenticati in auto Assonidi rilancia Scusa se insisto | il protocollo anti-abbandono per asili nido e scuole dell’infanzia

Con l’arrivo della stagione calda, l’associazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia private ha riattivato il protocollo anti-abbandono, intitolato “Scusa se insisto”. Si tratta di una procedura operativa gratuita rivolta alle strutture educative, pensata per prevenire il rischio di bambini dimenticati in auto. La campagna mira a sensibilizzare il personale sulle misure di sicurezza da adottare durante i mesi più caldi.

Con l'arrivo della stagione calda, l'associazione degli asili nido e delle scuole d'infanzia private torna a promuovere una procedura operativa gratuita per le strutture educative. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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