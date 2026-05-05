Hang Seng in calo | scoppia la tensione tra USA e Iran

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le borse asiatiche sono in calo, con l’indice Hang Seng che registra una diminuzione, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano. Recenti notizie indicano che i dazi imposti dall’amministrazione americana stanno influenzando le strategie di investimento globali. Nel frattempo, la società di tecnologia sta cercando nuovi fornitori per i processori, in risposta alle sfide del mercato.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi di Trump le strategie di investimento?. Perché Apple sta cercando nuovi partner per i suoi processori?. Quali saranno le conseguenze dei nuovi attacchi aerei sugli Emirati?. Cosa rivelerà la conferenza stampa del Pentagono sulla crisi mediorientale?.? In Breve Palantir punta a un fatturato tra 7,65 e 7,66 miliardi di dollari annui.. Apple valuta Intel e Samsung per proteggere la produzione di Mac e IA.. Disoccupazione in Spagna calata del 6,2% con 62.668 unità in meno ad aprile.. Disoccupazione giovanile spagnola scesa al minimo storico di 169.693 unità.. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato una flessione dello 0,76% chiudendo a quota 25.🔗 Leggi su Ameve.eu

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