Hang Seng in calo | scoppia la tensione tra USA e Iran

Le borse asiatiche sono in calo, con l’indice Hang Seng che registra una diminuzione, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano. Recenti notizie indicano che i dazi imposti dall’amministrazione americana stanno influenzando le strategie di investimento globali. Nel frattempo, la società di tecnologia sta cercando nuovi fornitori per i processori, in risposta alle sfide del mercato.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi di Trump le strategie di investimento?. Perché Apple sta cercando nuovi partner per i suoi processori?. Quali saranno le conseguenze dei nuovi attacchi aerei sugli Emirati?. Cosa rivelerà la conferenza stampa del Pentagono sulla crisi mediorientale?.? In Breve Palantir punta a un fatturato tra 7,65 e 7,66 miliardi di dollari annui.. Apple valuta Intel e Samsung per proteggere la produzione di Mac e IA.. Disoccupazione in Spagna calata del 6,2% con 62.668 unità in meno ad aprile.. Disoccupazione giovanile spagnola scesa al minimo storico di 169.693 unità.. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato una flessione dello 0,76% chiudendo a quota 25.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hang Seng in calo: scoppia la tensione tra USA e Iran Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Hong Kong in rialzo, Hang Seng +1,10% TCL Electronics (01070.HK) Included in Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index and Other Authoritative Indices- Company's Value and Growth Potential Reaffirmed as Market Position Reaches New Heights HONG KONG, Feb. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/04/2026; Hang Seng scivola mentre i mercati asiatici diventano cauti su petrolio e geopolitica; Borsa di Hong Kong in rialzo: l’indice Hang Seng ha chiuso a +1,24%; Stock market, Asia down. Oil still down. Borsa di Hong Kong chiude in calo: l’indice Hang Seng cede lo 0,76%Il Medio Oriente torna al centro dell’attenzione dei mercati azionari globali a causa delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. La distruzione di imbarcazioni iraniane da parte degli USA e i rai ... borse.it Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/04/2026Seduta debole per l'Hang Seng Index, con chiusura in calo a 25.925,7. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a ... teleborsa.it Société Générale lancia due certificati a Leva Fissa Long e Short ±7x che consentono di prendere posizione sull’andamento dell’Hang Seng Tech Index. https://www.investiremag.it/investire/2026/04/07/news/societe-generale-lancia-certificati-a-leva-fissa-long - facebook.com facebook