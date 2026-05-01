Una donna di 53 anni, ospite di una struttura ricettiva nel Rione Ferrovia, si è lanciata dal terzo piano, risultando in condizioni gravi. L’episodio si è verificato in un contesto legato a problemi di depressione, secondo quanto riferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna in ospedale. La polizia sta svolgendo i rilievi per chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo dramma della depressione in città. Una donna di 53 anni, ospite di una struttura ricettiva del Rione Ferrovia, avrebbe tentato un gesto autolesionistico. Sta di fatto che è volata giù da una finestra dell’edificio che la ospitava, finendo però su un albero che ne ha attutito la caduta prima di precipitare al suolo. Subito soccorsa, è stata trasportata dal 118 in ospedale per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe sofferente per problemi psichici. Sul posto sono intervenuti la Polizia e la Squadra Mobile per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. La 53enne sarebbe caduta dal terzo piano ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma al Rione Ferrovia: si lancia dal terzo piano, grave una donna

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