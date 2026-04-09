Nuove pensiline e portabici | a Cervia partono i lavori di riqualificazione

A Cervia sono iniziati i lavori di riqualificazione delle fermate degli autobus, con la sostituzione di due pensiline in Piazza della Resistenza e in via Circonvallazione Sacchetti, vicino a Largo Trebbo Poetico. L'intervento riguarda anche l'installazione di nuovi portabici nelle aree interessate. Le opere sono state avviate oggi e prevedono un intervento volto a migliorare le infrastrutture di trasporto pubblico e la mobilità locale.

Oggi a Cervia iniziano gli interventi di sostituzione delle due pensiline per le fermate autobus in Piazza della Resistenza e in via Circonvallazione Sacchetti in corrispondenza di Largo Trebbo Poetico. Il lavoro prevede anche la sostituzione della pensilina e dei portabiciclette all’interno del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Alatri, partono i lavori di riqualificazione della Piscina ComunaleFirmato il contratto: l’impianto sarà moderno, sicuro ed energeticamente efficiente, a beneficio di sport, scuole e attività riabilitative Si sblocca... Partono i lavori di riqualificazione de parchetto di via Anderlini alla SaccaHanno preso il via i lavori preliminari per l’intervento di riqualificazione del parchetto di via Anderlini, adiacente al Centro dove trova sede il... Trieste Airport cresce: nuove pensiline e hub intermodale sempre più modernoCon il completamento delle nuove pensiline, il polo di Trieste Airport compie un ulteriore passo verso un sistema di trasporti più moderno, accessibile e sostenibile. Un’infrastruttura pensata per ... nordest24.it Viaggiare con più comfort. Due nuove pensiline all’ospedale e a MutiglianoDopo quella in viale Luporini, ultimate due nuove pensiline all’ospedale San Luca e a Mutigliano. Prosegue il percorso del Comune di Lucca per una mobilità urbana più efficiente, accessibile e ... lanazione.it