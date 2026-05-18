Ascolti tv ieri sera domenica 17 maggio 2026 | dalla finale di Amici a Lapponia I Love You a Report - I dati Auditel

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati Auditel di ieri sera, domenica 17 maggio 2026, mostrano le performance delle principali trasmissioni televisive. Su Canale 5, Maria De Filippi ha condotto in prima serata la finale di Amici, mentre su altri canali sono andate in onda diverse programmazioni, tra cui un episodio di Report e una produzione intitolata I Love You ambientata in Lapponia. L’attenzione del pubblico si è concentrata sui vari appuntamenti, con risultati che verranno analizzati nei dettagli attraverso le rilevazioni ufficiali.

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Maria De Filippi ha condotto in prima serata su Canale 5 la finalissima di Amici, con la proclamazione del vincitore: ecco gli ascolti tv di ieri sera Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 17 maggio 2026, hanno per protagonista la finalissima di Amici di Maria De Filippi, in onda in diretta t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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