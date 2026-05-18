Ascolti tv ieri sera domenica 17 maggio 2026 | dalla finale di Amici a Lapponia I Love You a Report - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera, domenica 17 maggio 2026, mostrano le performance delle principali trasmissioni televisive. Su Canale 5, Maria De Filippi ha condotto in prima serata la finale di Amici, mentre su altri canali sono andate in onda diverse programmazioni, tra cui un episodio di Report e una produzione intitolata I Love You ambientata in Lapponia. L’attenzione del pubblico si è concentrata sui vari appuntamenti, con risultati che verranno analizzati nei dettagli attraverso le rilevazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui