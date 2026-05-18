Ascolti tv ieri sera domenica 17 maggio 2026 | dalla finale di Amici a Lapponia I Love You a Report - I dati Auditel
I dati Auditel di ieri sera, domenica 17 maggio 2026, mostrano le performance delle principali trasmissioni televisive. Su Canale 5, Maria De Filippi ha condotto in prima serata la finale di Amici, mentre su altri canali sono andate in onda diverse programmazioni, tra cui un episodio di Report e una produzione intitolata I Love You ambientata in Lapponia. L’attenzione del pubblico si è concentrata sui vari appuntamenti, con risultati che verranno analizzati nei dettagli attraverso le rilevazioni ufficiali.
Maria De Filippi ha condotto in prima serata su Canale 5 la finalissima di Amici, con la proclamazione del vincitore: ecco gli ascolti tv di ieri sera Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 17 maggio 2026, hanno per protagonista la finalissima di Amici di Maria De Filippi, in onda in diretta t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697
Sullo stesso argomento
Ascolti tv domenica 17 maggio: Lapponia i love IU’, Amici, ReportAscolti tv domenica 17 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...
Leggi anche: Ascolti tv, 17 maggio 2026: Lapponia I Love you, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv Cosa hanno visto gli italiani ieri sera: https://fanpa.ge/MRRZM - Facebook facebook
La mia prima canzone in streaming è stata let me love you feat dj snake I luv ~ Spotify 20 reddit
Ascolti tv domenica 17 maggio: Lapponia i love IU’, Amici, ReportAscolti tv 17 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ah vero, ho dimenticato di commentare il crollo di Maria: #Amici2026 ancora sotto i 3 mln, con appena 2.937.000 e il 22%. Un anno fa, fece 3.583.000 e il 25,90%: persi oltre 600.000 tlsp e ben 4% di share; edizione che si conferma sottotono. #ascoltitv #3mag x.com
Ascolti TV ieri sera, 13 maggio 2026: chi ha vinto tra Siani e Lazio-Inter?Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda il film di e con Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, uscito nel 2024. Su CANALE 5, invece, il piatto forte della serata: la finale di ... money.it