Ascolti tv 17 maggio 2026 | Lapponia I Love you Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 17 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 è andato in onda “Lapponia I Love You”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Amici Il Serale”. Oltre a questi programmi, sono stati seguiti anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico durante questa giornata.

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