Ascolti tv 17 maggio 2026 | Lapponia I Love you Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 è andato in onda “Lapponia I Love You”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Amici Il Serale”. Oltre a questi programmi, sono stati seguiti anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico durante questa giornata.

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Ascolti tv  di  domenica 17 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Lapponia I Love you ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Lapponia I Love you vs Amici il Serale – Auditel ieri sera, domenica 17 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Lapponia I Love You” contro “Amici – Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Lapponia I Love you, il film tv internazionale che vede nel cast anche Nicolò Galasso e Gennaro Lucci ha incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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