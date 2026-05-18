Ascolti tv domenica 17 maggio | Lapponia i love IU’ Amici Report

Ascolti tv domenica 17 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 17 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Lapponia i love IU’. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 la finale di Amici. Su Italia 1 Geostorm. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 17 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 17 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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