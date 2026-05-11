Ascolti tv ieri domenica 10 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento Report e Fabio Fazio

I dati degli ascolti tv di ieri sera, domenica 10 maggio, mostrano una sfida tra diversi programmi. Tra i protagonisti della serata ci sono stati Report e Fabio Fazio, mentre un notaio di Sorrento ha attirato l’attenzione per un evento specifico. I numeri ufficiali di ascolto sono stati diffusi dall’azienda di rilevazione, evidenziando quale trasmissione ha raggiunto il pubblico più ampio nella prima serata.

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La Rai centra il tris nella giornata di domenica 10 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Barcellona-Real Madrid (Rete 4), Zelig On (Italia 1), NCIS (Rai 2), Il primo cavaliere (La7) e Cani sciolti (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 10 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio FazioLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 3 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri domenica 19 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio FazioLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 19 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Argomenti più discussi: Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su; Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti tv, con la prima serata ridotta per Roberta Valente più spettatori ma si abbassa lo share; Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, Roberta Valente vince ancora (19.7%) contro Racconto di una notte (11.6%). Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio x.com