Lapponia I love iù il film stasera in tv | trama e cast

Una rapina finita male, un debito impossibile da saldare e un viaggio che cambia tutto. "Lapponia I love iù" è il film tv in prima visione oggi, domenica 17 maggio su Rai 1. Commedia, crime e racconto di formazione dentro una storia che porta un gruppo di ragazzi napoletani dagli stretti vicoli. 🔗 Leggi su Today.it

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