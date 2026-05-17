Lapponia I love iù il film stasera in tv | trama e cast
Una rapina finita male, un debito impossibile da saldare e un viaggio che cambia tutto. "Lapponia I love iù" è il film tv in prima visione oggi, domenica 17 maggio su Rai 1. Commedia, crime e racconto di formazione dentro una storia che porta un gruppo di ragazzi napoletani dagli stretti vicoli. 🔗 Leggi su Today.it
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Dopo Roberta Valente, il bravissimo Erasmo Genzini torna protagonista su Rai 1 con Lapponia I Love iù, fiction tv in onda proprio questa domenica 17 maggio. È sempre un piacere vedere attori così promettenti in tv. Lo seguirete ? facebook