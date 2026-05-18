Ascolti TV | Domenica 17 Maggio 2026 La finale di Amici vince la serata 25.9% Rai1 ferma al 13.9% con Lapponia I love iù Tv8 vola al 23.2% con il trionfo di Sinner a Roma

Nella serata di domenica 17 maggio 2026, la finale di Amici ha ottenuto il 25,9% di share, risultando il programma più visto della serata. Rai1 ha registrato il 13,9% con il trasmissione Lapponia I love iù, mentre Tv8 ha raggiunto il 23,2% grazie alla copertura del torneo di tennis di Sinner a Roma. La serata si è conclusa con la competitività tra i vari programmi, ognuno con risultati diversi in termini di ascolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui