Ascolti TV | Domenica 17 Maggio 2026 La finale di Amici vince la serata 25.9% Rai1 ferma al 13.9% con Lapponia I love iù Tv8 vola al 23.2% con il trionfo di Sinner a Roma
Nella serata di domenica 17 maggio 2026, la finale di Amici ha ottenuto il 25,9% di share, risultando il programma più visto della serata. Rai1 ha registrato il 13,9% con il trasmissione Lapponia I love iù, mentre Tv8 ha raggiunto il 23,2% grazie alla copertura del torneo di tennis di Sinner a Roma. La serata si è conclusa con la competitività tra i vari programmi, ognuno con risultati diversi in termini di ascolti.
Nella serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, su Rai1 Lapponia I love iù interessa 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share dalle 21:49 alle 23:40. Su Canale5 la finale di Amici ( ha vinto Lorenzo Salvetti ) conquista 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9% dalle 21:38 alle 00:50. Su Rai2 The Rookie intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Geostorm incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Hantavirus – Incubo e Fake News raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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