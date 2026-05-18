Ascolti tv Amici vince la serata ma è la finale meno vista di sempre Tutti i dati

Nella serata di ieri, la finale dell'ultima edizione di Amici ha registrato i migliori ascolti televisivi, risultando il programma più visto della serata. La trasmissione, giunta alla sua 25esima edizione, ha visto trionfare un giovane talento, Lorenzo Salvetti. Tuttavia, si tratta della finale meno seguita di sempre, rispetto alle precedenti edizioni, nonostante l’interesse generale sia rimasto elevato. La serata ha confermato la capacità del programma di attrarre un vasto pubblico, anche se con numeri inferiori rispetto a quelli delle passate stagioni.

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