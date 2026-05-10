Ascolti tv 9 maggio 2026 | Dalla Strada al Palco Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 9 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi in prima serata due programmi: “Dalla Strada al Palco” su Rai 1 e “Amici Il Serale” su Canale 5. La giornata ha anche incluso altri show come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel sono stati raccolti per analizzare le preferenze del pubblico durante questa serata di confronto tra le due reti principali.

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