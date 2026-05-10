Ascolti tv 9 maggio 2026 | Dalla Strada al Palco Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi in prima serata due programmi: “Dalla Strada al Palco” su Rai 1 e “Amici Il Serale” su Canale 5. La giornata ha anche incluso altri show come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel sono stati raccolti per analizzare le preferenze del pubblico durante questa serata di confronto tra le due reti principali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ascolti tv   sabato 9 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Dalla Strada al Palco ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 9 maggio  2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 9 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Dalla Strada al Palco, il programma condotto da Carlo Conti alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha intrattenuto 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 9 maggio 2026 dalla strada al palco amici il serale affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv 9 maggio 2026: Dalla Strada al Palco, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 2 maggio 2026: Dalla Strada al Palco, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 2 maggio 2026: Dalla Strada al Palco (19.3%), Amici Il Serale (22.2%), Affari Tuoi (23.5%), La Ruota della Fortuna (24.4%) | Dati Auditel

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web