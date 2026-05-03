Ascolti tv 2 maggio 2026 | Dalla Strada al Palco Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv sabato 2 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Dalla Strada al Palco ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 2 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Dalla Strada al Palco, il programma condotto da Carlo Conti alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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