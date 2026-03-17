Oggi a Milano viene presentata una nuova proposta tecnologica di realme, caratterizzata dalla filosofia

(Tecnologia) - La nuova proposta tecnologica realme, presentata ufficialmente oggi a Milano, si caratterizza per la filosofia "Urban Wild Design", un concept nato dalla visione del celebre designer Naoto Fukasawa che mira a integrare sensazioni naturali nel contesto urbano. Per Fukasawa, il design non deve limitarsi alla forma, ma deve fungere da ponte tra l'ambiente artificiale della città e il bisogno primordiale di contatto con la natura. Questa visione si traduce in un'esperienza materica dove lo smartphone cessa di essere un freddo oggetto metallico per diventare un elemento organico: il modello di punta della serie 16 Pro utilizza una cover in silicone organico bio-based certificato USDA, con texture che richiamano la granulosità del grano e la levigatezza dei ciottoli di fiume. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'estetica urbana incontra l'alta formazione: design d'autore e partnership con l'Accademia di Belle Arti

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