Il Castello dell’arte Barga un museo diffuso

A Barga, nel centro storico, si sta sviluppando un progetto che trasforma il borgo in un museo diffuso. È stato annunciato il “Calendario delle Mostre 2026”, un'iniziativa che coinvolge diversi luoghi iconici del paese. L’obiettivo è creare un percorso espositivo che unisca arte e ambiente, coinvolgendo spazi pubblici e privati. La creazione di questa rete di mostre mira a integrare l’arte nel tessuto urbano, rendendo il borgo un vero e proprio “Castello dell’Arte”.

Arriva il “Calendario delle Mostre 2026“, progetto creativo diffuso che contamina i luoghi più iconici del borgo trasformandolo in un autentico “Castello dell’Arte“. La stagione espositiva, che si estende da aprile a ottobre, abiterà gli spazi storici, dalla Galleria Comunale (curata da Claudia Gobbi) alle Stanze della Memoria, coinvolgendo anche spazi privati del territorio barghigiano. Questa nuova edizione è frutto della consolidata sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Start Attitude, diretta dal curatore Gianguido Grassi, affiancati da realtà come Oxo Collection – The Gallery, Mudy-Museo Dynamo di Fornaci di Barga, Fondazione Giovanni Pascoli, Fondazione Ricci, Galleria Quattro Archi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “Castello dell’arte“. Barga, un museo diffuso Notizie correlate "La cura attraverso l’arte": il patrimonio sanitario diventa museo diffuso e strumento di benessereRendere il patrimonio artistico accessibile e vivo, trasformandolo in uno strumento di cura, memoria e innovazione. Genova delle Arti 2026: dieci eventi gratuiti tra arte, musica e teatro nel museo diffuso cittadinoDieci eventi gratuiti tra arte, musica e teatro nei luoghi più suggestivi e nascosti del territorio: inizia venerdì 17 aprile, e prosegue fino al 21... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Castello dell’arte. Barga, un museo diffuso; Arte, a Barga il Castello dell’Arte si apre al mondo: un 2026 tra ricerca contemporanea e grandi maestri; Allarme al Castello di Chantilly: mancano le risorse per la conservazione; L’arte performativa e sonora protagonista al Museo: arriva al Castello di Rivoli l'evento Xing Xong Box – Live. Arte, a Barga il Castello dell’Arte si apre al mondo: un 2026 tra ricerca contemporanea e grandi maestriArriva Calendario delle Mostre 2026, progetto creativo diffuso che contamina i luoghi più iconici del borgo trasformandolo in un autentico Castello ... giornaledibarga.it Barga 2026 – Castello dell’ArtePresentato il nuovo calendario espositivo: la Città si conferma un museo diffuso, coinvolgendo artisti internazionali, giovani designer toscani e le ... artribune.com Scopri il castello dai mille colori vicino Firenze! - facebook.com facebook Asti, uccide a colpi di roncola l'ex moglie e il suo nuovo compagno e poi si toglie la vita lanciandosi dalle mura del Castello di Cossombrato x.com