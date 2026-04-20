L'Arsenal, guidato da Mikel Arteta, ha subito una sconfitta nello scontro diretto contro il Manchester City. Nonostante la sconfitta, il quotidiano britannico sostiene che l'allenatore ha ragione nel suo approccio, anche se la squadra fatica a trovare la rete. La compagine londinese ha accumulato molte partite senza segnare, ma viene comunque considerata in crescita secondo alcune analisi.

Mikel Arteta ha perso lo scontro diretto col City, ma secondo il Times ha ragione lui. Roba da matti. Mentre Guardiola scappa, alcuni giornali inglesi provano a convincerci che l’Arsenal ha finalmente trovato il modello giusto per il futuro. In pratica, Arteta ha deciso di fare il coraggioso quando ormai l’acqua gli arrivava alla gola, rispolverando Odegaard e Eze come se fossero la panacea di tutti i mali. Havertz punta centrale, poi, è un esperimento che sa di disperazione: gente che non stava in piedi, ma che per la stampa diventa fluidità tecnica. La verità è che se fossero rimasti a riposo sarebbe stato meglio, altro che top della forma. E non diamo la colpa solo agli infortuni: in campo non c’erano mica undici passanti presi alla stazione, ma fior di milioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Havertz e l’Arsenal dei miracoli: non segnano mai, ma il Times ci spiega che hanno ragione loro

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Il Times elogia l'#Arsenal per aver perso "con stile", ma la verità è che l'operazione è riuscita e il paziente è morto. Tanti ricami e tanta fluidità, ma davanti alla porta #Havertz ha la spietatezza di un agnellino e #Gyokeres sparisce non appena il gioco si fa duro. - facebook.com facebook

Il centravanti ideale per Spalletti è Kai Havertz #JuventusBologna #FinoAllaFine x.com