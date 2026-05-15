La nave Ocean Viking in viaggio con 131 migranti | sbarco previsto alla banchina di Fabbrica Vecchia
La nave Ocean Viking, gestita da Sos Mediterranee, si trova in mare con 131 migranti a bordo. Dopo aver effettuato due operazioni di salvataggio nelle ultime giornate, la nave si sta dirigendo verso il porto di Ravenna. L’arrivo è previsto alla banchina di Fabbrica Vecchia, dove si svolgeranno le operazioni di sbarco. La situazione si inserisce in un contesto di continui interventi di soccorso in mare, con un viaggio ancora in corso verso la destinazione finale.
Prosegue il viaggio verso Ravenna della nave Ocean Viking di Sos Mediterranee, dopo i due salvataggi effettuati negli scorsi giorni. Attualmente (venerdì mattina) l'imbarcazione si trova al largo della costa calabrese e lo sbarco è previsto per lunedì 18 maggio alle 14 circa a Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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