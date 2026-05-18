Arriva l’estate Meteo Italia cambia tutto | impennata delle temperature le regioni coinvolte

Dopo settimane di temperature insolitamente basse per il mese di maggio, le previsioni indicano un improvviso aumento dei valori termici in molte regioni italiane. L’anticipo del caldo estivo si sta facendo strada, coinvolgendo diverse aree del paese e portando con sé un cambiamento netto rispetto ai giorni passati. Le condizioni meteorologiche stanno subendo una trasformazione significativa, con il rialzo delle temperature che si manifesta come un vero e proprio cambio di stagione.

Dopo giorni segnati da un clima insolitamente freddo per il mese di maggio, l’Europa si prepara a un ribaltamento meteorologico che potrebbe cambiare in modo netto il volto di questa seconda parte di primavera. Nella settimana compresa tra l’11 e il 18 maggio, gran parte del continente ha fatto registrare temperature sensibilmente inferiori alle medie stagionali, con anomalie termiche diffuse soprattutto tra l’Europa occidentale e quella centrale. Un quadro anomalo per il periodo, che ha riportato condizioni più simili a quelle di inizio primavera che non a una fase avanzata di maggio. Alla base di questo prolungato raffreddamento ci sono stati ripetuti ingressi di correnti provenienti dal Nord Atlantico, capaci di mantenere basse le temperature e di frenare, almeno temporaneamente, l’avanzata del caldo stagionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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