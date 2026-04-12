Cambia tutto Previsioni Meteo Italia arriva il ‘wash-out’ | cosa è e le regioni coinvolte

Da caffeinamagazine.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’area di instabilità atmosferica sta per attraversare l’Italia, portando condizioni di maltempo in diverse regioni. Le previsioni indicano un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche, con possibili piogge intense e temporali in varie zone del paese. Le regioni interessate saranno coinvolte in questa fase di peggioramento, che potrebbe influenzare le attività quotidiane e i piani di viaggio.

L’ Italia si prepara a un nuovo ribaltone sul fronte meteo, con una fase di marcata instabilità che promette di cambiare faccia al cielo su molte regioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra domenica 12 e l’inizio della nuova settimana una circolazione depressionaria tra Mediterraneo e Nord Africa richiamerà correnti meridionali umide e cariche di pulviscolo sahariano, aprendo la strada a piogge, temporali e venti sostenuti. L’elemento più spettacolare, e anche più fastidioso, sarà proprio l’arrivo della sabbia del Sahara. Gli esperti spiegano che da domenica le prime nubi di polvere interesseranno Sardegna, Sicilia e Calabria, per poi estendersi rapidamente al resto del Paese da lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ciclone Harry, scatta l'allerta in Italia per maltempo: quali sono le regioni coinvolte. Le previsioni per la settimanaOggi, martedì 20 gennaio, l'Italia si sveglia divisa a metà da un quadro meteorologico estremamente contrastante, colpa del Ciclone Harry.

Allerta meteo oggi 11 febbraio in 6 regioni per forti temporali, dal Lazio alla Toscana: ecco le regioni coinvolteUna perturbazione in arrivo dall'Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l'estremo Sud, con precipitazioni piu frequenti ed intense sui...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.