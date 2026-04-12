Cambia tutto Previsioni Meteo Italia arriva il ‘wash-out’ | cosa è e le regioni coinvolte

Un’area di instabilità atmosferica sta per attraversare l’Italia, portando condizioni di maltempo in diverse regioni. Le previsioni indicano un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche, con possibili piogge intense e temporali in varie zone del paese. Le regioni interessate saranno coinvolte in questa fase di peggioramento, che potrebbe influenzare le attività quotidiane e i piani di viaggio.

L’ Italia si prepara a un nuovo ribaltone sul fronte meteo, con una fase di marcata instabilità che promette di cambiare faccia al cielo su molte regioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra domenica 12 e l’inizio della nuova settimana una circolazione depressionaria tra Mediterraneo e Nord Africa richiamerà correnti meridionali umide e cariche di pulviscolo sahariano, aprendo la strada a piogge, temporali e venti sostenuti. L’elemento più spettacolare, e anche più fastidioso, sarà proprio l’arrivo della sabbia del Sahara. Gli esperti spiegano che da domenica le prime nubi di polvere interesseranno Sardegna, Sicilia e Calabria, per poi estendersi rapidamente al resto del Paese da lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Ciclone Harry, scatta l'allerta in Italia per maltempo: quali sono le regioni coinvolte. Le previsioni per la settimanaOggi, martedì 20 gennaio, l'Italia si sveglia divisa a metà da un quadro meteorologico estremamente contrastante, colpa del Ciclone Harry. Allerta meteo oggi 11 febbraio in 6 regioni per forti temporali, dal Lazio alla Toscana: ecco le regioni coinvolteUna perturbazione in arrivo dall'Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l'estremo Sud, con precipitazioni piu frequenti ed intense sui...