Arrestata per tratta di bimbi contesi | la campionessa olimpica Larysa Moskalenko è innocente | risarcita

Dopo più di dodici anni, la Corte d’Appello di Palermo ha stabilito che Larysa Moskalenko, ex atleta olimpica arrestata nel 2013 con l’accusa di tratta di bambini contesi, è stata ingiustamente detenuta. La decisione si è basata sulla verifica delle prove presentate nel corso del procedimento giudiziario, che hanno portato al suo risarcimento. La vicenda ha avuto un’ampia risonanza pubblica, coinvolgendo anche aspetti legati alla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

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