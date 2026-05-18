Arrestata per tratta di bimbi contesi | la campionessa olimpica Larysa Moskalenko è innocente | risarcita
Dopo più di dodici anni, la Corte d’Appello di Palermo ha stabilito che Larysa Moskalenko, ex atleta olimpica arrestata nel 2013 con l’accusa di tratta di bambini contesi, è stata ingiustamente detenuta. La decisione si è basata sulla verifica delle prove presentate nel corso del procedimento giudiziario, che hanno portato al suo risarcimento. La vicenda ha avuto un’ampia risonanza pubblica, coinvolgendo anche aspetti legati alla tutela dei diritti delle persone coinvolte.
Dopo oltre dodici anni, la Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto l’ingiusta detenzione di Larysa Moskalenko, ex atleta olimpionica arrestata nel 2013 nell’inchiesta sulla presunta “tratta dei bambini contesi”. Disposto un risarcimento da 35 mila euro per i 213 giorni trascorsi tra carcere e domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ice in Minnesota arresta bimbo di 5 anni come esca, la foto che indigna - 1Mattina News 23/01/2026
Sullo stesso argomento
Arrestata per sequestro bambini contesi, riconosciuta l'ingiusta detenzione: all'ex olimpionica di vela Moskalenko 35 mila euroLarysa Moskalenko , ex atleta olimpionica e campionessa mondiale di vela , fu detenuta ingiustamente.
Duecento giorni tra carcere e domiciliari, fu ingiusta detenzione: risarcita l'ex campionessa MoskalenkoL’atleta olimpionica e campionessa mondiale di vela Larysa Moskalenko fu detenuta ingiustamente: lo ha stabilito, dopo oltre 12 anni, la Corte...
Arrestata per sequestro di bambini contesi, ma Larysa Moskalenko è innocente: indennizzo da 35mila euro per l'ex campionessa di velaDopo una battaglia legale durata oltre dodici anni, la Corte d'Appello di Palermo ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione a Larysa Moskalenko. leggo.it
Arrestata per tratta di bambini contesi: la campionessa olimpica Larysa Moskalenko è innocenteDopo oltre dodici anni, la Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto l’ingiusta detenzione di Larysa Moskalenko, ex atleta olimpionica arrestata nel ... fanpage.it