Arredi giochi e oltre 20 bambini da 0 a 3 anni | ma l' asilo nido a Monteverde era totalmente abusivo
Durante un controllo a Monteverde, gli agenti della polizia locale hanno scoperto un asilo nido che ospitava oltre venti bambini tra 0 e 3 anni. L'edificio era stato allestito con arredi e giochi, ma risultava completamente abusivo, senza autorizzazioni e conformità alle normative vigenti. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità. Nessun responsabile era presente al momento del controllo.
Oltre venti bambini da 0 a 3 anni. É quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale in un asilo nido di Monteverde, ma completamente abusivo. Oltre che la sospensione dell'attività la titolare dell'immobile è stata multata per 5mila euro.Il blitz della polizia localeL’intervento è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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