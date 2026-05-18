Arredi giochi e oltre 20 bambini da 0 a 3 anni | ma l' asilo nido a Monteverde era totalmente abusivo

Durante un controllo a Monteverde, gli agenti della polizia locale hanno scoperto un asilo nido che ospitava oltre venti bambini tra 0 e 3 anni. L'edificio era stato allestito con arredi e giochi, ma risultava completamente abusivo, senza autorizzazioni e conformità alle normative vigenti. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità. Nessun responsabile era presente al momento del controllo.

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