Arezzo, 29 aprile 2026 – "Zero Distanze ": giovani candidati e giovani elettori a confronto per il futuro di Arezzo.Appuntamento venerdì 1 maggio, alle ore 17 alla Multisala Eden Un’occasione di confronto diretto tra giovani candidati e giovani elettori per discutere bisogni, idee e prospettive per la città. Si intitola “Zero Distanze” l’evento in programma venerdì 1° maggio, alle ore 17, alla Multisala Eden (via Guadagnoli 2). All’iniziativa parteciperà il candidato sindaco della Coalizione Civica, Marco Donati, che ascolterà le nuove generazioni per raccoglierne istanze e proposte concrete. Un appuntamento pensato per favorire la partecipazione attiva e riportare i giovani al centro del dibattito politico locale, contribuendo a costruire il futuro di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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