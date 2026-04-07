Benevento si trova a dover affrontare la scomparsa di Alessandro Verdicchio, dirigente comunale che aveva 58 anni. La notizia ha colpito la comunità, che conosceva Verdicchio come una figura di riferimento all’interno dell’amministrazione locale. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per la città, che si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi.

La comunità di Benevento affronta il dolore per la perdita di Alessandro Verdicchio, dirigente comunale scomparso all’età di 58 anni. Il funzionario, figura chiave dell’amministrazione locale, ha lasciato un vuoto significativo sia nei corridoi di Palazzo Mosti che nel tessuto sociale della città. Nato a Napoli e laureato in Giurisprudenza con abilitazione forense, Verdicchio aveva iniziato il suo percorso stabile presso l’ente beneventano nel dicembre 2017. Durante gli anni di attività sotto la guida del sindaco Clemente Mastella, si è imposto come un perno fondamentale per l’assetto organizzativo del comune. Il suo impegno professionale è stato caratterizzato da una versatilità rara, gestendo dossier che spaziavano dalla tutela dei diritti dei cittadini alla modernizzazione tecnologica degli uffici pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento perde Alessandro Verdicchio: addio al perno del Comune

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