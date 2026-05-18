In un rapporto recente si segnala un aumento di episodi di odio e violenza contro le persone LGBTQIA+ che coinvolgono sia aggressioni fisiche che trappole digitali. Sono stati documentati 127 casi, molti dei quali si sono verificati attraverso piattaforme di incontri online. Le forze dell’ordine stanno analizzando come le app di dating vengano sfruttate per organizzare aggressioni seriali e quali siano i nuovi metodi criminali adottati nelle chat. Le autorità continuano a monitorare le attività online legate a queste dinamiche.

? Domande chiave Come vengono usate le app di dating per pianificare aggressioni seriali?. Quali sono i nuovi metodi criminali usati nelle chat di incontri?. Perché le carceri italiane sono diventate luoghi di torture e stupri?. Chi deve rispondere della mancanza di protezione legale per le vittime?.? In Breve 14 casi documentati di adescamenti e aggressioni tramite app di dating a Treviso, Bergamo e Caserta.. Aggressioni e rapine registrate nelle abitazioni private di Padova e Rovigo.. Vandalismo contro simboli e spazi Pride Village e decessi a Latina, Ragusa e Roma.. Vulnerabilità estrema e segnalazioni di torture nelle carceri italiane.. Il report 2026 di Arcigay registra 127 episodi di odio e discriminazione contro la comunità LGBTQIA+ in Italia nell’ultimo anno, evidenziando una violenza che si manifesta con frequenza quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arcigay: 127 episodi di odio LGBTQIA+, tra trappole digitali e aggressioni

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