In un anno sono stati registrati 127 episodi di violenza legati alla comunità LGBTQIA+, secondo quanto segnalato da Arcigay. Le persone trans incontrano rischi di violenza dieci volte più elevati rispetto ad altri gruppi. Tra le pratiche di conversione, alcune avvengono all’interno delle famiglie, coinvolgendo modalità che mirano a cambiare orientamento sessuale o identità di genere. I dati evidenziano il livello di allarme e le sfide ancora presenti nel contrastare queste forme di violenza.

? Punti chiave Perché le persone trans rischiano violenze dieci volte superiori agli altri?. Come si manifestano le pratiche di conversione in ambito familiare?. Dove si concentrano maggiormente gli attacchi omotransfobici in Italia?. Perché la legislazione italiana non protegge i nuclei familiari omogenitoriali?.? In Breve 2.104 vittime di attacchi omotransfobici registrate in Italia negli ultimi 14 anni.. Vulnerabilità persone trans dieci volte superiore rispetto agli altri gruppi della comunità.. 71% delle vittime sono uomini cis, con aggressioni domestiche per donne lesbiche.. 60.000 firme raccolte per il divieto europeo delle pratiche di conversione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza LGBTQIA+: 127 episodi in un anno e l’allarme di Arcigay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Arcigay: 117 episodi di violenza e discriminazione contro LGBTQIA+? Domande chiave Come si trasformano le app di incontri in trappole per aggressioni? Quali sono i nuovi bersagli della violenza nei luoghi di...

Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di ArcigayArezzo, 12 maggio 2026 – In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno -...

Arcigay, 127 episodi di violenza contro persone e luoghi LgbtqiaIn occasione della Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, Arcigay diffonde il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio ai danni di persone, si ... lospiffero.com

Omotransfobia, in Italia la violenza contro le persone lgbtqia+ continua a non essere punitaIn Italia, essere una persona lgbtqia+ nel 2025 significa ancora rischiare un'aggressione per strada, una discriminazione sul lavoro, un'umiliazione a scuola, l'indifferenza delle istituzioni. Lo ... vanityfair.it