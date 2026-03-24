Da padroni del cloud a protagonisti del quantum computing. La scalata che, in forme più o meno visibili, alcune delle Big Tech stanno realizzando in questi nuovi mercati tecnologici merita un’attenta riflessione sui possibili impatti in termini di concorrenza. Ne è convinta l’Antitrust italiana che ha avvito un’indagine conoscitiva sul tema, sospettando che i cosiddetti hyperscaler – i principali fornitori di servizi cloud che gestiscono infrastrutture di data center su grande scala – tendano ad assorbire servizi di quantum computing nella loro offerta principale, condizionando il potere di scelta di consumatori e imprese e contemporaneamente schiacciando sul nascere (o in alcuni casi acquistandole precocemente) start-up e aziende specializzate nelle tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Troppi poteri ai giganti del cloud: indagine Antitrust sul quantum computing

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