Apre a Roma un nuovo iconico showroom Changan

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, una concessionaria storica ha inaugurato un nuovo showroom del marchio automobilistico Changan, situato in via della Pineta Sacchetti 171. La struttura rappresenta l’ingresso ufficiale del brand nel portafoglio commerciale dell’azienda. L’apertura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle modalità di presentazione. La concessionaria ha confermato che il nuovo spazio sarà dedicato alla vendita di veicoli Changan, ampliando così l’offerta disponibile nella capitale.

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Una storica e importante concessionaria con sede a Roma annuncia l’apertura del nuovo showroom Changan in via della Pineta Sacchetti 171, segnando l’ingresso del brand all’interno della propria offerta commerciale.Da Carpoint arriva ChanganCon questa nuova apertura, Carpoint accoglie Changan, uno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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