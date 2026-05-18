Apre a Roma un nuovo iconico showroom Changan

A Roma, una concessionaria storica ha inaugurato un nuovo showroom del marchio automobilistico Changan, situato in via della Pineta Sacchetti 171. La struttura rappresenta l’ingresso ufficiale del brand nel portafoglio commerciale dell’azienda. L’apertura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle modalità di presentazione. La concessionaria ha confermato che il nuovo spazio sarà dedicato alla vendita di veicoli Changan, ampliando così l’offerta disponibile nella capitale.

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Una storica e importante concessionaria con sede a Roma annuncia l’apertura del nuovo showroom Changan in via della Pineta Sacchetti 171, segnando l’ingresso del brand all’interno della propria offerta commerciale.Da Carpoint arriva ChanganCon questa nuova apertura, Carpoint accoglie Changan, uno. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Via Condotti Lusso e Stile nel 2026 Sullo stesso argomento Spoleto, nasce il nuovo polo per l’edilizia: apre lo showroom 2A? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta edilizia a Spoleto con questa nuova fusione? Cosa troveranno i professionisti nei 400 metri quadrati del... Il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede ChanganNovara fa un passo deciso verso la mobilità elettrica di nuova generazione: il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede Changan in Corso... La #Roma rischia di arrivare al #derby con una brutta notizia: problema muscolare per #Koné, nel momento in cui #Gasperini stava costruendo le sue certezze per la sfida con la #Lazio. L’infortunio cambia gli equilibri e apre un punto interrogativo pesan x.com [Romano] Gerry Cardinale a CorSera: Non qualificarsi per la Champions League sarebbe un fallimento. Alla fine della stagione, valuterò tutto e tutti. Ma ora non è il momento di parlare di cambiamenti; dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite. : r/AC reddit Nepi Molineris: Roma, torneo straordinario e si apre una nuova epoca(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Cinquant'anni possono sembrare un'eternità. Poi arriva una domenica a Roma e tutto torna possibile. Jannik Sinner vince gli Internazionali d'Italia 2026, riporta un italiano s ... msn.com Roma, apre un nuovo negozio Swatch: la città va in tilt per il lancio di modelli originali. Lunghe code e resseUna fila interminabile questa mattina, sabato 16 maggio, ha sorpreso il centralissimo quartiere Prati, a Roma. Numerose persone hanno sfidato la pioggia e il maltempo che si è ... ilmattino.it