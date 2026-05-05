A Spoleto è stato inaugurato un nuovo polo dedicato all’edilizia, con l’apertura di uno showroom di circa 400 metri quadrati. La struttura si propone di offrire un punto di riferimento per professionisti e clienti, presentando una vasta gamma di materiali e soluzioni innovative del settore. La nascita di questa struttura segna un passo importante per l’offerta edilizia locale, rafforzando la presenza di aziende specializzate nel comparto.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta edilizia a Spoleto con questa nuova fusione?. Cosa troveranno i professionisti nei 400 metri quadrati del nuovo showroom?. Perché questa unione tra aziende garantisce un vantaggio ai progettisti locali?. Quali soluzioni per l'arredo e l'outdoor sono disponibili nel nuovo polo?.? In Breve Inaugurazione sabato 9 maggio dalle ore 10 alle ore 18 in Via Tuderte 180.. Taglio del nastro ufficiale previsto per le ore 11 presso la nuova sede.. Nuovo spazio espositivo di circa 400 metri quadrati per professionisti e privati.. Fusione tra Commerciale 2A e gruppo PaoliniEdilTacconi per integrare servizi edilizi e termoidraulici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, nasce il nuovo polo per l’edilizia: apre lo showroom 2A

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