Approvato il bilancio della città metropolitana di Catania | soddisfatto il consigliere Strano

Il bilancio della città metropolitana di Catania è stato approvato dal consiglio. Con questa decisione si liberano fondi destinati a progetti e lavori pubblici, permettendo di avviare nuove attività e interventi sul territorio. Il consigliere ha commentato la scelta con soddisfazione. La delibera riguarda le risorse finanziarie del prossimo anno e il loro utilizzo per migliorare i servizi e le infrastrutture locali. La votazione si è conclusa con il via libera della maggioranza presente in aula.

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CATANIA – E’ stato approvato il bilancio della città metropolitana di Catania, un atto che permette di sbloccare risorse, avviare cantieri e dare risposte concrete ai cittadini. Un provvedimento che interverrà sulle infrastrutture, servizi sociali e welfare, garantendo lo sviluppo territoriale del nostro comprensorio. Soddisfatto il consigliere e capogruppo della Lega alla città metropolitana di Catania, Ruggero Strano: “ Un gioco di squadra che con la guida del sindaco Trantino ha dato i frutti sperati, riuscendo ad assicurare una parte di avanzo di amministrazione sulle strutture scolastiche e manutenzione delle strade provinciali. Un impegno che continuerò a sostenere affinché si dia sicurezza e servizi a tutti i cittadini, non tralasciando altri interventi per il rilancio del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Approvato il bilancio della città metropolitana di Catania: soddisfatto il consigliere Strano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Osservatorio sulla finanza degli Enti locali, città Metropolitana di Catania seconda per solidità di bilancioLa Città metropolitana di Catania si colloca al secondo posto in Italia tra le grandi città per solidità di bilancio, secondo l'analisi... Leggi anche: Francesco Casini si dimette da consigliere della Città Metropolitana L’Assemblea dei Soci della @bccsanmarzano, riunita a Masseria Li Reni - Manduria, ha approvato il bilancio 2025, confermando il percorso di crescita e consolidamento dell’istituto. Utile netto pari a 9,5 milioni € (+27%), raccolta complessiva a 1,03 miliardi € x.com Bcc San Marzano, raccolta supera il miliardo, via libera al bilancioL'assemblea dei soci della BCC San Marzano (Taranto) ha approvato all'unanimità il bilancio 2025 e rinnovato gli organi sociali dell'istituto, aprendo ufficialmente le celebrazioni per i 70 anni di at ... ansa.it Assemblea della Fondazione Dramma Popolare: eletti e confermati due soci, approvato il bilancioUn'assemblea molto partecipata quella degli scorsi giorni in cui si sono riuniti i soci della Fondazione Istituto Dramma Popolare per condividere un ... gonews.it