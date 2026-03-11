Osservatorio sulla finanza degli Enti locali città Metropolitana di Catania seconda per solidità di bilancio
L’Osservatorio sulla finanza degli Enti locali di Officina tributaria ha pubblicato i dati sulla solidità di bilancio delle città italiane. La Città metropolitana di Catania si posiziona al secondo posto tra le grandi città in Italia, evidenziando un livello elevato di stabilità finanziaria rispetto ad altri territori nazionali. La classifica si basa sui parametri di solidità economico-finanziaria degli enti locali.
La Città metropolitana di Catania si colloca al secondo posto in Italia tra le grandi città per solidità di bilancio, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla finanza degli Enti locali di Officina tributaria. Lo studio evidenzia un indice di autonomia finanziaria pari al 46,3%, valore che pone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
