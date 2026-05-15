Appennino sotto la neve | torna il gelo sul Monte Cimone a maggio

Nelle ultime ore, l’Appennino reggiano si è ricoperto di neve, con temperature rigide che hanno portato a un ritorno del gelo sul Monte Cimone a maggio. La perturbazione in corso sta influenzando le previsioni del tempo per il fine settimana in Emilia-Romagna, con precipitazioni nevose che interessano le zone più alte. Gli escursionisti che si trovano sui sentieri dell’area devono prestare attenzione ai rischi legati alle condizioni climatiche e alla presenza di neve, che rendono più difficile la percorrenza e aumentano il rischio di incidenti.

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? Punti chiave Come influenzerà questa perturbazione il meteo nel weekend in Emilia-Romagna?. Quali rischi concreti corrono gli escursionisti sui sentieri dell'Appennino reggiano?. Perché la neve sta scendendo a quote così basse in maggio?. Dove colpiranno le piogge e i possibili allagamenti nelle aree urbane?.? In Breve Temperature a -1°C registrate a 2000 metri sul Monte Cimone.. Rifugio Battisti a 1761 metri colpito da neve fuori stagione.. Maltempo previsto su Emilia-Romagna, Centro e Sud per sabato 17 maggio.. Rischio allagamenti urbani e instabilità terreno per sentieri montani.. La neve cade sull’Appennino emiliano in questo venerdì 15 maggio 2026, mentre una perturbazione atlantica colpisce l’Italia con un brusco calo termico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino sotto la neve: torna il gelo sul Monte Cimone a maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le anatre escono dal rifugio ma vedono la neve e tornano indietro: il video virale | RDSnews Sullo stesso argomento Neve a Pavullo, termometro sotto zero sul CimoneBrusco ritorno ieri di clima invernale sul nostro Appennino, con temperature in picchiata (minima di meno 8,4 sulla vetta del Cimone e a valle molte... Imprenditori sul Cimone, un successo la quinta edizione di “Lapam sulla neve”"La 5^ edizione di "Lapam sulla neve" non è stata solo una giornata di svago, ma un atto concreto di presidio del territorio. Neve a Pavullo, termometro sotto zero sul CimoneBrusco ritorno ieri di clima invernale sul nostro Appennino, con temperature in picchiata (minima di meno 8,4 sulla vetta del Cimone e a valle molte zone attorno ai zero gradi) e fiocchi di neve scesi ... ilrestodelcarlino.it Neve e freddo sull'Appennino e le Alpi: temperature gelide e impianti aperti (video)L’ondata di freddo è finalmente arrivata: la neve ha coperto l’Appennino con accumuli fino a due metri, creando scenari quasi da Antartide, come mostra Campo Imperatore nelle prime ore del mattino di ... ilmeteo.it