Torna Chianina & Syrah | protagonista il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo torna l’evento “Chianina & Syrah”, dedicato al Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp. Durante il fine settimana, ci saranno un cooking show, talk e approfondimenti sulla qualità di questa carne, che negli anni ha conquistato molti appassionati. L’iniziativa mette in evidenza il legame tra la tradizione e la produzione locale.

Protagonista dell'edizione 2026 sarà, come di consueto, il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp. Dal 6 al 9 marzo torna Chianina & Syrah, il festival del buon vivere che per quattro giorni trasformerà Cortona con oltre 50 cantine, 50 chef di cui oltre 10 Stelle Michelin, 2 cene di Gala stellate, 100.000 Morsi, 100.000 sorsi, 1000 bistecche, esperienze, Masterclass, corsi di cucina, degustazioni.