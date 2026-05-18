Da alcune ore, un messaggio viene diffuso sui social network da un profilo dedicato ai gatti del Castello Sforzesco. Si tratta di un appello rivolto a chi ha portato via dei gattini appena nati, chiedendo di restituirli. L’avviso sottolinea che la situazione potrebbe mettere in pericolo la salute dei piccoli felini. Finora non sono stati resi noti dettagli sull’identità di chi ha compiuto il furto o sulle circostanze esatte del fatto.

Un "Appello urgente" è comparso da alcune ore sul profilo social "I gatti del Castello Sforzesco". Sembra che ci sia stato un furto di gattini appena nati e che la loro salute sia in pericolo. Ecco il post: "Oggi (sabato, ndr) alcuni volontari della colonia felina del Castello Sforzesco hanno assistito a una scena molto preoccupante. Ci è stato riferito che una ragazza sarebbe entrata nei fossati sostenendo di aver visto una gazza attaccare dei cuccioli, e che sarebbe intervenuta prendendoli con sé per salvarli. Siamo corsi immediatamente sul posto, ma i cuccioli (nella foto) non c'erano più". Poi l'appello: "Se sei la ragazza che li ha presi, ti chiediamo urgentemente di contattarci in privato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Appello alla ladra di gattini. "Riportali, è per il loro bene"

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