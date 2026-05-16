Sei gattini in cerca di una casa sicura | l' appello urgente da Montecorvino Rovella

Da Montecorvino Rovella arriva un appello per sei gattini molto piccoli che si trovano senza una sistemazione stabile. La richiesta è rivolta a chi può offrire loro un ambiente sicuro e protetto. I piccoli si trovano ancora in cerca di una casa e necessitano di un intervento rapido. La situazione è stata segnalata alle autorità e alle associazioni di tutela degli animali, che stanno cercando di trovare una soluzione adeguata.

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