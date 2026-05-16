Sei gattini in cerca di una casa sicura | l' appello urgente da Montecorvino Rovella
Da Montecorvino Rovella arriva un appello per sei gattini molto piccoli che si trovano senza una sistemazione stabile. La richiesta è rivolta a chi può offrire loro un ambiente sicuro e protetto. I piccoli si trovano ancora in cerca di una casa e necessitano di un intervento rapido. La situazione è stata segnalata alle autorità e alle associazioni di tutela degli animali, che stanno cercando di trovare una soluzione adeguata.
Arriva da Montecorvino Rovella una richiesta di aiuto per sei gattini ancora molto piccoli che avrebbero bisogno con urgenza di una sistemazione sicura. Secondo le segnalazioni, l’area in cui si trovano attualmente non garantirebbe le condizioni adeguate per la loro incolumità, esponendoli a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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