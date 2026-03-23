Aperitivi con le donne del vino al Caffè Dante Bistrot
Al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori 2 a Verona debutta "Aperitivi con le Donne del Vino. Dove il Gusto incontra la Cultura", una nuova rassegna di quattro aperitivi culturali ideata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino - Delegazione Veneto. Quattro serate tra cultura, degustazioni e cicchetti gourmet: il vino veneto raccontato in prima persona dalle produttrici dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Si inizia giovedì 26 marzo alle ore 18.30 con ospite Monica Sommacampagna, giornalista enogastronomica e autrice del romanzo Morte di un naso (Golem Edizioni).Ogni serata porta in scena tre produttrici venete che svelano i segreti delle proprie etichette abbinate a tre cicchetti gourmet ideati dallo resident chef del Caffè Dante Davide Fiorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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