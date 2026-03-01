Esce di casa e scompare il corpo di Giuseppe Caddia trovato in un canale dopo giorni di ricerche

Giuseppe Caddia, 83 anni, è uscito di casa a San Gavino Monreale il 24 febbraio e da allora non è stato più visto. Dopo giorni di ricerche, il suo corpo è stato trovato in un canale. La polizia ha recuperato il corpo e sta conducendo le indagini sulla vicenda. Non sono stati divulgati altri dettagli sul caso.

Giuseppe Bravin esce di casa e scompare, i familiari del 61enne lanciano l'allarme: attivate le ricerche alle sorgenti della SantissimaPOLCENIGO (PORDENONE) - Giuseppe Bravin è uscito di casa oggi, mercoledì 28 gennaio, tra le 11.

Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. Il corpo spinto dalla corrente dell'Adigetto per 100 metriROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: ritrovato senza vita dopo ore di ricerche Davide Spunton.

Leao accende il derby: «Questione di vita o di morte, dobbiamo prenderla sul personale. E non si esce di casa»Il portoghese del Milan ha segnato il secondo gol contro la Cremonese e si prepara alla sfida di domenica contro l'Inter: «È una settimana in cui non si esce, si sta a casa con la famiglia» ... corriere.it

Salento, esce di casa e scompare: ricerche in corso per il 75enne Cesare MarchiComnando mobile e nucleo droni in azione per cercare l’uomo originario di Alliste, avvistato l’ultima volta nella marina di Torre San Giovanni: soffre di patologie neurologiche ed è vestito con un giu ... msn.com

