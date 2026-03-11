Anziano scompare da casa a Barasso | trovato morto in fondo a un dirupo alle Grotte del Diavolo

Un uomo anziano è scomparso da casa a Barasso e, dopo alcune ore di ricerca, è stato ritrovato morto in fondo a un dirupo alle Grotte del Diavolo. I familiari, preoccupati per la sua assenza, hanno contattato le forze dell’ordine quando non è rientrato a casa all’imbrunire. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Barasso (Varese), 11 marzo 2026 – Non era rientrato a casa all’imbrunire e i famigliari, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalarne la scomparsa. Intorno alle 20,30 di ieri, martedì 10 marzo, la tragica scoperta: l’anziano, 81 anni, era precipitato in fondo a un dirupo a Barasso, non lontano da casa, all’altezza del ponte delle Grotte del Diavolo. Un’area impervia e di fitta boscaglia tra Oltrona, Barasso e Morosolo. A trovarne il corpo esanime, il reparto specializzato dei Vigili del fuoco del comando provinciale varesino. Il ritrovamento del cadavere . L’intervento di recupero del Nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) è stato particolarmente arduo e impegnativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

