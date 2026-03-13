Barcellona Pozzo di Gotto | Bongiovanni sfida Scolaro per

A Barcellona Pozzo di Gotto, il centrosinistra ha annunciato ufficialmente il candidato alle prossime elezioni comunali, con Bongiovanni che sfida Scolaro per la guida della città. La campagna elettorale si avvicina alla fase più intensa e le tensioni tra i due candidati si fanno più evidenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante un evento pubblico.

Barcellona Pozzo di Gotto entra nel vivo della campagna elettorale con la designazione ufficiale del candidato per il centrosinistra. David Bongiovanni è stato scelto dopo un confronto interno tra le forze progressiste, ottenendo l’appoggio del Partito Democratico e del Movimento Città Aperta. La sua candidatura si inserisce in una corsa a due, dove si contrappone alla lista Sud chiama Nord guidata da Melangela Scolaro. La scelta di Bongiovanni non è stata casuale ma frutto di un’analisi attenta delle esigenze amministrative del territorio. Le forze politiche hanno valutato il profilo più idoneo a guidare il progetto di governo locale, puntando su una figura capace di gestire le sfide specifiche del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

