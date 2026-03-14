Napoli Antonio Conte è pronto a puntare sui giovani il prossimo anno

Napoli ha annunciato che l’allenatore Antonio Conte intende concentrare le sue strategie sui giovani nel prossimo campionato. Tra i talenti emergenti, Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha mostrato le sue qualità durante la scorsa stagione giocando con l’Ancona. La società e il tecnico lavorano per valorizzare le risorse più giovani del settore giovanile.

Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancona nella passata stagione tutte le sue potenzialità. Il centrocampista aveva collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è stata evidente, tanto che è stato considerato una delle sorprese più brillanti della stagione di Serie C. Ora, con la maglia della Casertana, si sta mettendo in mostra. Lo scorso anno fu portato in ritiro da Antonio Conte ma alla fine si optò per la cessione in prestito. Antonio Conte è pronto a valutarlo di nuovo durante il prossimo ritiro estivo di cui prenderà sicuramente parte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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