Napoli e il futuro di Antonio Conte | i nomi che potrebbero sostituirlo sulla panchina partenopea

Il Napoli si prepara a chiudere la stagione senza avere ancora definito il destino di Antonio Conte come allenatore. Le discussioni sulla possibile sostituzione sono già iniziate, con alcuni nomi che circolano come possibili alternative. La società sta valutando varie opzioni e monitorando le decisioni del tecnico, che ancora non ha annunciato se continuerà sulla panchina partenopea o meno.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei grandi interrogativi che accompagneranno il finale di stagione. Al termine del campionato è infatti previsto un incontro chiarificatore con il presidente Aurelio De Laurentiis, dal quale dipenderà la possibilità di continuare insieme anche per il prossimo anno. Un faccia a faccia decisivo, nel quale si valuteranno risultati, prospettive e soprattutto la sostenibilità di un progetto tecnico condiviso. In caso di separazione, De Laurentiis non si farà trovare impreparato. Il club azzurro sta già valutando diversi profili per l’eventuale dopo-Conte, tutti allenatori giovani o emergenti ma con idee ben definite.🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Napoli, deciso il futuro di Conte: cosa succederà in estate sulla panchina azzurra. Rivelazione importante Napoli e il sostituto di Antonio Conte, i due nomi dell’ex procuratore Enrico FedeleL’ex procuratore Enrico Fedele, parlando a TMW, ridisegna completamente il quadro sul futuro del SSC Napoli e del suo tecnico Antonio Conte,...