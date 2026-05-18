Antonello Venditti in concerto | il tour Daje! Live Summer all' Arena Bianca
OSTUNI - Non è nostalgia se una canzone continua ad accadere. È quello che promette la tappa ostunese di Antonello Venditti, atteso domenica 30 agosto 2026 all’Arena Bianca, Foro Boario, con inizio alle 21.00, per il suo “Daje! Live Summer 2026”. Ostuni entra così nel percorso estivo di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Migliori Canzoni Di Antonello Venditti - Il meglio dei Antonello Venditti - Antonello Venditti Mix
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