Antonello Venditti in concerto | il tour Daje! Live Summer all' Arena Bianca

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

OSTUNI - Non è nostalgia se una canzone continua ad accadere. È quello che promette la tappa ostunese di Antonello Venditti, atteso domenica 30 agosto 2026 all’Arena Bianca, Foro Boario, con inizio alle 21.00, per il suo “Daje! Live Summer 2026”. Ostuni entra così nel percorso estivo di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Migliori Canzoni Di Antonello Venditti - Il meglio dei Antonello Venditti - Antonello Venditti Mix

Video Migliori Canzoni Di Antonello Venditti - Il meglio dei Antonello Venditti - Antonello Venditti Mix

Sullo stesso argomento

Antonello Venditti torna con "Daje", nuovo album prima degli esami di maturitàSe “Notte prima degli esami” è diventata la colonna sonora di generazioni di maturandi, quest’estate - in occasione della maturità - Antonello...

Antonello Venditti in concerto il 15 luglio a BibioneSi completa con un nuovo grande annuncio il calendario del festival Suoni di Mare,che animerà l’estate di Bibione ospitando alcuni grandi nomi della...

Antonello Venditti in concerto al PalaBarton. C’è il tour ’Notte prima degli esami 40th anniversary’Notte... prima degli esami al PalaBarton Energy che torna ad ospitare un grande concerto con un cantautore amatissimo. Questa sera alle 21 Antonello Venditti (nella ... lanazione.it

Firenze, arriva Antonello Venditti in concerto al Mandela ForumFirenze, 8 dicembre 2025 - Dopo il grande successo del tour del 2024 e le oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location all’aperto, Antonello Venditti torna a calcare le scene del ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web