Andrea Delogu si confessa da Antonella Clerici | Mi sono innamorata di Alessandro Marziali

Durante una puntata del programma condotto da Antonella Clerici, Andrea Delogu ha rivelato di aver sviluppato sentimenti romantici nei confronti di Alessandro Marziali. La conduttrice ha chiesto all’ospite di condividere aggiornamenti sulla sua vita sentimentale, e Delogu ha risposto in modo diretto, affermando di essere innamorata. La dichiarazione è stata fatta in un clima di conversazione amichevole e spontanea, davanti al pubblico in studio.

Andrea Delogu ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno conferma la storia d'amore con Alessandro Marziali: "Mi sono innamorata". La confessione arriva dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono la conduttrice e il manager 28enne insieme a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Andrea Delogu “innamorata” di Alessandro Marziali: i baci davanti ai paparazzi confermano la nuova storia d’amoreAndrea Delogu è sulle copertine delle riviste di gossip: al centro della cronaca rosa la sua nuova relazione sentimentale con Alessandro Marziali.

Andrea Delogu: “Dopo il lutto mi sono riavvicinata a mio padre. Alessandro Marziali? Ci tengo molto”Andrea Delogu ripercorre i mesi drammatici seguiti alla perdita del fratello in un incidente stradale.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Andrea Delogu tra amore e tv: Domenica In? Onore enorme, ma nessuna proposta e la battuta su Sanremo; Domenica In dice addio a Mara Venier: alla conduzione Alberto Matano e Andrea Delogu, Fialdini esclusa; Andrea Delogu e Alessandro Marziali inseparabili: baci in pubblico e pranzi tra amici; Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali | Le prime foto insieme.

Andrea Delogu si confessa da Antonella Clerici: Mi sono innamorata di Alessandro MarzialiAndrea Delogu ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno conferma la storia d'amore con Alessandro Marziali: Mi sono innamorata ... fanpage.it

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali | Le prime foto insiemeAndrea Delogu è di nuovo uscita allo scoperto ed è stata immortalata, dal settimanale Chi, insieme al nuovo fidanzato Alessandro Marziali. ilsussidiario.net

Grande energia oggi nello studio di Rai 1 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/andrea-delogu-innamoratissima-balla-con-daniele-persegani-e-conquista-antonella-clerici - facebook.com facebook

Andrea Delogu annuncia a #ÈSempreMezzogiorno che #LaPortaMagica è stata rinnovata per la prossima stagione e tornerà a settembre. In estate condurrà su Rai 1 i #TimSummerHits con Carlo Conti. x.com