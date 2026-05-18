Antichi giochi delle bandiere estensi weekend di festa in piazza | tutti i risultati
Dopo il rinvio per maltempo, gli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi si sono svolti nuovamente in Piazza del Municipio, che torna a essere il luogo tradizionale delle competizioni. La manifestazione, dedicata ai giochi storici, si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori. La presenza di pubblico e la riuscita dell’evento sono stati confermati dalle organizzazioni, che avevano dovuto spostare le gare al Palazzetto dello Sport di Copparo la settimana precedente.
Piazza del Municipio torna ad essere la casa delle bandiere. Dopo il rinvio al Palazzetto dello Sport di Copparo della settimana scorsa per i Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi, causa maltempo, gli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi si sono disputati nella loro sede naturale: Piazza del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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