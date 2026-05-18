Antichi giochi delle bandiere estensi weekend di festa in piazza | tutti i risultati

Dopo il rinvio per maltempo, gli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi si sono svolti nuovamente in Piazza del Municipio, che torna a essere il luogo tradizionale delle competizioni. La manifestazione, dedicata ai giochi storici, si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori. La presenza di pubblico e la riuscita dell’evento sono stati confermati dalle organizzazioni, che avevano dovuto spostare le gare al Palazzetto dello Sport di Copparo la settimana precedente.

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