Harry il labrador retriever brianzolo sul gradino più alto delle competizioni mondiali

Un labrador retriever di nome Harry, proveniente dalla Brianza, ha conquistato il primo posto in una delle più prestigiose esposizioni cinofile a livello mondiale. Harry si distingue per il suo mantello color miele e ha partecipato alla competizione dedicata alla razza, ottenendo il riconoscimento più alto tra i partecipanti. La manifestazione ha attirato numerosi allevatori e appassionati da varie parti del mondo.

Si chiama Harry, è brianzolo, color miele e come segno particolare è quello di essere salito sul gradino più alto del podio della più importante esposizione cinofila dedicata alla sua razza (labrador retriever). Un risultato importante quello che arriva dall’altra parte dell’Oceano. Nei giorni.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Duathlon Punta Secca, Gambitta e Tomasini sul gradino più altoPrimo assoluto tra gli uomini il catanese Daniele Gambitta (Magma Team), che ha tagliato il traguardo, allestito in piazza del Faro, in 1h00'02” Nel... Antonelli vince il GP di Cina: primo italiano sul gradino più alto dopo vent’anniABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane pilota Mercedes domina la gara davanti a Russell, Hamilton terzo con Ferrari Andrea Kimi Antonelli conquista il...