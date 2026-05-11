Giochi giovanili delle bandiere Il maltempo non ferma le contrade Ecco tutti i vincitori delle gare

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, i Giochi giovanili delle bandiere si sono svolti regolarmente al palazzetto dello sport di Copparo, spostandosi dalla piazza del Municipio. La giornata ha visto la partecipazione di diverse contrade, che hanno gareggiato in vari eventi. Alla fine, sono stati annunciati i vincitori delle competizioni, senza che il maltempo compromettesse le prove sportive previste.

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Il maltempo non ha fermato l’entusiasmo. Ieri si sono tenuti i Giochi giovanili delle bandiere estensi al palazzetto dello sport di Copparo, dove la manifestazione si è trasferita da piazza del Municipio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La pioggia, in ogni caso, non ha spento la carica agonistica dei giovanissimi sbandieratori e musici delle contrade, che si sono sfidati nel rispetto del regolamento tecnico della Federazione Italiana Sbandieratori, davanti a una giuria composta da giudici qualificati per entrambe le sezioni, musici e sbandieratori. La novità di quest’anno sta nella separazione dei Giochi giovanili delle bandiere estensi dagli Antichi giochi delle bandiere estensi, in programma per il prossimo weekend, sempre in piazza del Municipio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giochi giovanili delle bandiere . Il maltempo non ferma le contrade. Ecco tutti i vincitori delle gare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, le contrade tornano a sfidarsi in piazzaDomenica 10, dalle 9 alle 15, in Piazza del Municipio a Ferrara si svolgeranno i ‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, con gare under. Il Palio di Ferrara celebra i suoi campioni: premiati tutti i vincitori delle gare nazionaliÈ stata la sala del Consiglio comunale della Residenza municipale a fare da cornice alla cerimonia di premiazione degli atleti delle Contrade del... Argomenti più discussi: Al via i Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi; ‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, le contrade tornano a sfidarsi in piazza; Giochi giovanili delle bandiere . Il maltempo non ferma le contrade. Ecco tutti i vincitori delle gare; Ferrara, tutti i colori del mitico Palio.