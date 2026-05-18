Anteprima Baccanale | tre giorni di gusto hanno acceso la piazza

Da venerdì a domenica, piazza Matteotti si è animata con l’Anteprima del Baccanale, un evento di tre giorni dedicato alla cucina e all’incontro tra pubblico e ristoratori locali. Durante questo fine settimana, la piazza ha visto un afflusso continuo di visitatori che hanno partecipato alle degustazioni e alle attività proposte. Le iniziative hanno riscosso un buon riscontro, portando in strada un clima di festa e di condivisione gastronomica.

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Imola, 18 maggio 2026 – Tre giorni di cucina e pubblico in piazza Matteotti hanno segnato l’ Anteprima del Baccanale, che nel fine settimana ha fatto registrare una presenza costante e un buon riscontro per le proposte dei ristoratori imolesi. Da venerdì a ieri sera, il centro storico si è trasformato in un percorso gastronomico a cielo aperto, confermando la formula dell’evento come appuntamento di riferimento della primavera cittadina. Appuntamento al 24 ottobre. L’iniziativa ha rappresentato il primo passaggio verso il Baccanale autunnale, in programma dal 24 ottobre al 15 novembre, che quest’anno avrà come tema ‘ Incontri - La cucina italiana senza confini’, con l’obiettivo di raccontare una cucina italiana fatta di contaminazioni, tradizioni e influenze che si intrecciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anteprima Baccanale: tre giorni di gusto hanno acceso la piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baccanale 2026, l’anteprima della kermesse a Imola: 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centroImola, 8 maggio 2026 – Un appuntamento gastronomico, ma anche un momento di promozione della città, capace di accendere il centro storico e... Imola, 13 sapori in piazza: l’anteprima del Baccanale 2026? Domande chiave Quali ristoranti storici di Imola parteciperanno all'evento in Piazza Matteotti? Come influenzeranno le culture globali i piatti... Anteprima Baccanale: tre giorni di gusto hanno acceso la piazzaBuon riscontro di pubblico a Imola: coinvolti 13 tra ristoranti e pasticcerie del territorio. Conto alla rovescia per l’edizione autunnale, dal 24 ottobre al 15 novembre ... ilrestodelcarlino.it Il laboratorio del gusto. Anteprima Baccanale, una cucina senza confiniOggi gran finale per la manifestazione che porta in piazza 13 ristoranti. Ieri fino a tarda sera tante iniziative, degustazioni e laboratori per bambini. ilrestodelcarlino.it