A Imola, in piazza Matteotti, si svolge l’anteprima del Baccanale 2026, con la partecipazione di 13 ristoranti storici della città. Durante l’evento, sono stati presentati alcuni piatti realizzati dagli chef locali, ispirati a diverse culture internazionali. L’appuntamento, che si tiene in una cornice pubblica, permette ai presenti di assaporare le specialità e di conoscere le proposte dei ristoranti coinvolti.

? Domande chiave Quali ristoranti storici di Imola parteciperanno all'evento in Piazza Matteotti?. Come influenzeranno le culture globali i piatti degli chef locali?. Chi può candidarsi per proporre un menu speciale alla rassegna?. Perché questa anteprima è fondamentale per il successo del Baccanale?.? In Breve Anteprima dal 15 al 17 maggio in Piazza Matteotti con tredici ristoranti locali.. Candidature per l'edizione autunnale aperte fino al 30 giugno per menu e fuorimenu.. Edizione 2025 ha registrato circa 50mila coperti sul territorio di Imola.. Partecipano realtà come San Domenico, Semplice, Osteria Callegherie e Tenuta Torre Diana.. Il centro storico di Imola si trasforma in un vasto ristorante all’aperto con l’Anteprima del Baccanale 2026, prevista tra venerdì 15 e domenica 17 maggio in Piazza Matteotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, 13 sapori in piazza: l’anteprima del Baccanale 2026

Notizie correlate

Baccanale 2026, l’anteprima della kermesse a Imola: 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centroImola, 8 maggio 2026 – Un appuntamento gastronomico, ma anche un momento di promozione della città, capace di accendere il centro storico e...

Cesare Cremonini, sold out il concerto del 13 giugno a Imola: in 75mila all’AutodromoImola (Bologna), 9 marzo 2026 – Il concerto di Cesare Cremonini del 13 giugno all’Autodromo è ufficialmente sold out.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: L'Olio della Repubblica.

F1, arriva Imola Fan City Experience in attesa del Gp: gli eventi principaliImola si prepara al meglio per accogliere il proprio Gran Premio, dal 16 al 18 maggio, e presenta Imola Fan City Experience: un progetto che unisce cultura, mondo del motorsport, economia, identità e ... sport.sky.it

‘Cammina e degusta’, sapori sul circuitoUnire la passione per i motori al piacere di una birra artigianale, in uno dei templi dell’automobilismo mondiale. È questa la formula di ‘Cammina e degusta’, l’esperienza estiva che trasforma l’Enzo ... ilrestodelcarlino.it