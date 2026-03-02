Sal da Vinci aveva già trionfato nel 1995, quando si aggiudicò la seconda edizione del Festival italiano trasmesso su Canale 5. Questa competizione, creata per sfidare il Festival di Sanremo, si svolse con l’obiettivo di offrire un’alternativa musicale. La vittoria di da Vinci rappresenta uno dei momenti più significativi di quella manifestazione, anche se oggi è poco ricordata.

Sal da Vinci vinse la seconda e ultima edizione del Festival italiano, che andava in onda su Canale 5 per fare concorrenza a Sanremo. Sal da Vinci – pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino – è il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. Ritmato e orecchiabile, la canzone era già diventata un tormentone sui Social prima della proclamazione. Sulla falsariga di un altro successo di Sal da Vinci uscito nel 2024: Rossetto e caffè. Come racconta Il fatto casoriano, l’ultima apparizione del cantante napoletano alla kermesse sanremese era stata nel 2009, quando si era posizionato terzo con il brano Non riesco a farti innamorare. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Sal da Vinci aveva già vinto un Festival nel ’95: la storia che pochi ricordano

Carlo Verdone e quel provino fatto a Sal Da Vinci, la parte nel suo film che in pochi ricordano: «Si presentò un ragazzetto…»Carlo Verdone ha voluto fare i complimenti a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, con un post sui social che è...

Perché Sal Da Vinci ha già vinto il Festival di Sanremo: le origini del fenomenoSanremo, 27 febbraio 2026 - Sal Da Vinci è senza dubbio il vincitore morale del Festival di Sanremo 2026.

Sal da Vinci balla nella notte a Sanremo

Aggiornamenti e notizie su Sal da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; Sal Da Vinci, eroe del popolo; Sal Da Vinci vola a Sanremo. Per sempre sì la sua rivincita sullo stigma del neomelodico; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare.

Sal Da Vinci e la vittoria a Sanremo 2026 dopo la promessa per la malattia dei figli, smetto di cantareIl ricordo di quando il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, stava per smettere di cantare dopo la malattia di suo figlio ... virgilio.it

Sapeva già che avrebbe vinto. Sal Da Vinci, polemica dopo Sanremo: il dettaglio che scatena la polemicaLa vittoria di Sal Da Vinci ha convinto molti spettatori, ma non tutti. A far discutere è stato il fatto che il cantante indossava ancora gli auricolari ... thesocialpost.it

Francesco Emilio Borrelli. . Sal Da Vinci ha 50 anni di carriera alle spalle e ha fatto una gavetta durissima. facebook

Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com