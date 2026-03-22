La famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Sal da Vinci, artista amatissimo e figura simbolo della musica partenopea. Accanto alla carriera, il cantante ha costruito negli anni un nucleo affettivo solido, cresciuto insieme alla moglie Paola Pugliese e ai loro due figli, Francesco e Annachiara, oggi adulti e protagonisti di percorsi personali molto diversi tra loro. Il cantante parla spesso dell’amore per i figli e dell’emozione di essere diventato nonno, un ruolo che considera uno dei più preziosi della sua vita. Ma chi sono davvero Francesco e Annachiara? Quali strade hanno scelto? E come hanno contribuito a rendere la famiglia ancora più numerosa? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sal da Vinci, chi sono i figli Francesco e Annachiara: età, lavoro e i nipoti che riempiono la vita del cantante

Articoli correlati

La vita privata di Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese e i due figli Francesco e AnnachiaraSal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese insieme da oltre 30 anni, con due figli e tre splendidi nipotini.

Chi sono e cosa fanno nella vita Francesco e Anna Chiara, i figli di Sal Da VinciDalla splendida storia d’amore con Paola Pugliese sono nati Francesco e Annachiara, i due figli di Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci, il fratello: Le critiche L'importante è non offendere - La volta buona 05/03/2026

Una selezione di notizie su Sal da Vinci chi sono i figli Francesco...

Temi più discussi: Sarà per sempre sì, Sal Da Vinci dà il tempo agli interventi di FdI alla kermesse sul referendum; Sal Da Vinci, svolta dopo Sanremo ed Eurovision: cosa farà e perché sarà il re dell'estate 2026; Per sempre sì, la hit di Sal Da Vinci diventa globale: cantata nel mondo dal Giappone alla Spagna; Limbiate: anche Sal Da Vinci al Triangolare di calcio benefico per Attanasio e Variopinto.

Sal Da Vinci: età, chi è, figli, vita privata, moglie, carriera, la vittoria a Sanremo 2026Dopo la strabiliante vittoria a Sanremo 2026, Sal Da Vinci si racconta a Verissimo in una veste inedita, fatta di famiglia, amori e speranze. ilmessaggero.it

Perché Sal Da Vinci è nato a New York? | Il papà in tournée negli USA nel 1969Perché Sal Da Vinci è nato a New York? Mario, il papà, si trovava negli Stati Uniti per una tournée: era un artista, proprio come il figlio ... ilsussidiario.net

Miles Davis, Nino D'Angelo. E Sal Da Vinci... x.com

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con “Per sempre sì” all’Eurovision 2026 Quante probabilità ha di vincere: https://fanpa.ge/qPXQV facebook